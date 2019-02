Legendarische doelman Banks overleden

De in Sheffield geboren Banks verdedigde 73 keer het doel van Engeland en stopte in 1973. „Het is met groot verdriet dat we mededelen dat Gordon afgelopen nacht vredig is overleden”, meldt zijn familie. „We zijn verslagen door het verlies, maar we hebben zoveel geweldige herinneringen en zijn ongelooflijk trots op hem.”

WK 1966 en briljante redding

De Engelsman was er in 1966 bij toen zijn land voor de eerste en enige keer wereldkampioen voetbal werd. Banks wordt beschouwd als een van de beste (Engelse) keepers uit de geschiedenis. Zijn redding op een kopbal van Pelé tijdens het WK 1970 is legendarisch en wordt nog vaak aangehaald als een keeper een redding verricht die enigszins in de buurt komt.

Bekijk hieronder de geweldige reflex:

The Banks of England maakte in Engeland furore bij Leicester City. In acht seizoenen stond hij twee keer in de finale van de FA Cup. In 1967 stapte hij over naar Stoke City. Daar keepte hij tot 1972, toen hij aan één oog blind raakte door een verkeersongeval en noodgedwongen zijn profcarrière moest beëindigen.