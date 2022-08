Groepsfase Champions League ver weg voor Van Bronckhorst

De return in Schotland is volgende week. De winnaar treft PSV of AS Monaco in de play-offs, waarin een ticket voor de groepsfase te verdienen is. Monaco tegen PSV eindigde dinsdag in Frankrijk onbeslist: 1-1.

Union, de nummer 2 van vorig seizoen in België, kwam na een klein half uur spelen op voorsprong via aanvoerder Teddy Teuma. Dante Vanzeir verdubbelde de voorsprong door een kwartier voor tijd een strafschop te benutten.

Bart Nieuwkoop speelde het hele duel mee bij Union. Oussama El Azzouzi, die afgelopen weekeinde werd overgenomen van FC Emmen, bleef op de reservebank zitten. Van Bronckhorst bereikte vorig seizoen met de Rangers de finale van de Europa League. Eintracht Frankfurt was daarin na strafschoppen te sterk.