Schaatser van het Jaar: Wüst herovert leiding

De meest succesvolle Nederlandse olympiër aller tijden verzamelde een karrevracht aan punten met haar gouden race, die zie opdroeg aan haar eerder dit jaar overleden hartsvriendin Paulien van Deutekom. Antoinette de Jong volgt op gepaste afstand op plek twee.

Bij de mannen behield Reggeborgh-sprinter Kai Verbij zijn koppositie, al zag de kampioen op de 1000 meter zijn goede vriend Thomas Krol wel naderen. De rappe man van Jumbo-Visma won op zijn beurt de 1500 meter.

Het podium van de 1000 meter, van links naar rechts: Thomas Krol, Kai Verbij en Kjeld Nuis. Ⓒ EPA

Het einde van het seizoen komt steeds dichterbij. De schaatsers kunnen alleen nog punten vergaren bij de WK sprint in Heerenveen (23 en 24 februari), de WK allround in Calgary (2 en 3 maart) en de World Cup-finale in Salt Lake City (9 en 10 maart).

Jury en fans

De Schaatser en Schaatsster van het Jaar ontvangen aan het einde van het schaatsseizoen de Ard Schenk Award. De zes juryleden zijn Ab Krook (voorzitter), Yvonne van Gennip, Marianne Timmer, Rintje Ritsma, Hilbert van der Duim en Mark Tuitert. Per evenement delen vier van hen punten uit.

De waardering van de jury is niet louter gebaseerd op de klasseringen van de schaats(st)ers. Ook op basis van mentaliteit, uitstraling, techniek (opbouw race) en het verrassingseffect kunnen punten worden toegekend.

De fans vormen samen het vijfde jurylid en kunnen daags na het evenement via telegraaf.nl/sport hun stem uitbrengen en mooie prijzen winnen.

Tussenstand na WK afstanden

Vrouwen

1. Ireen Wüst 643*

2. Antoinette de Jong 447

3. Esmee Visser 336

4. Jutta Leerdam 282

5. Irene Schouten 219*

Mannen

1. Kai Verbij 551*

2. Thomas Krol 454*

3. Kjeld Nuis 348

4. Patrick Roest 346

5. Jorrit Bergsma 262*

*Een wereldtitel levert 50 bonuspunten op

Rapport publiek

Vrouwen

Ireen Wüst 60

Irene Schouten 40

Antoinette de Jong 30

Esmee Visser 20

Mannen

Thomas Krol 60

Kai Verbij 40

Jorrit Bergsma 30

Patrick Roest 20

Rapport Rintje Ritsma

Vrouwen

Ireen Wüst 60

Esmee Visser 40

Jutta Leerdam 25

Irene Schouten 15

Antoinette de Jong 5

Sanneke de Neeling 5

Mannen

Thomas Krol 50

Kai verbij 40

Jorrit Bergsma 25

Kjeld Nuis 20

Patrick roest 10

Sven Kramer 5

Rapport Mark Tuitert

Vrouwen

Ireen Wüst 60

Esmee Visser 40

Jutta Leerdam 5

Irene Schouten 35

Antoinette de Jong 20

Melissa Wijfje 5

Mannen

Thomas Krol 50

Kai Verbij 40

Jorrit Bergsma 26

Kjeld Nuis 7

Patrick Roest 20

Sven Kramer 7

Rapport Hilbert van der Duim

Vrouwen

Ireen Wüst 50

Esmee Visser 30

Jutta Leerdam 5

Irene Schouten 30

Antoinette de Jong 30

Sanneke de Neeling 5

Mannen

Thomas Krol 45

Kai Verbij 40

Jorrit Bergsma 30

Kjeld Nuis 10

Patrick Roest 20

Sven Kramer 5

Rapport Marianne Timmer

Vrouwen

Ireen Wüst 40

Esmee Visser 25

Jutta Leerdam 12

Irene Schouten 30

Antoinette de Jong 30

Melissa Wijfje 13

Mannen

Thomas Krol 40

Kai Verbij 30

Jorrit Bergsma 30

Kjeld Nuis 15

Patrick Roest 25

Sven Kramer 10