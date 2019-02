Nederlandse tennissters tegen Japan

De vrouwen verloren afgelopen weekend in Den Bosch met 4-0 van Canada. Hierdoor werd het team van captain Paul Haarhuis veroordeeld tot een wedstrijd om handhaving. Nederland miste in Den Bosch kopvrouw Kiki Bertens, die de voorkeur gaf aan haar eigen carrière. De kans is uiterst miniem dat ze tegen Japan wel van de partij zal zijn, omdat dan het gravelseizoen volop bezig is.

Haarhuis was niet blij met de loting: „Het is precies de loting geworden die we niet wilden. Japan is een sterk land en om middenin het gravelseizoen dan op hardcourt te moeten spelen is niet gunstig. Bovendien is het een uitwedstrijd. Het wordt dus een zware taak om in de wereldgroep 2 te blijven”, aldus de oud-tennisser.

De Japanse vrouwen verloren met 3-2 van Spanje in de eerste ronde. Hun sterkste troef Naomi Osaka, winnares van de Australian Open, deed niet mee.

Nederland en Japan speelden vijf keer eerder tegen elkaar. De laatste ontmoeting was in Den Bosch en toen zegevierde Oranje met 3-2.

De locatie en ondergrond van de komende wedstrijd zal Japan later bekendmaken.