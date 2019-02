Crisis bij VfB Stuttgart houdt aan

Michael Reschke wordt vervangen door oud-speler Thomas Hitzlsperger, die aan het hoofd stond van de jeugdopleiding en ook deel uitmaakt van het dagelijks bestuur.

„Helaas heeft zijn werk niet het gewenste sportieve succes opgeleverd en lijfsbehoud is na de resultaten van de laatste weken in groot gevaar”, meldde voorzitter Wolfgang Dietrich over Reschke. VfB Stuttgart won dit kalenderjaar nog niet en staat vijftiende in de Bundesliga.

Reschke kwam anderhalf jaar geleden over van Bayern München en werd als een kenner van de internationale spelersmarkt beschouwd. Zijn laatste daad was het vertrouwen uitspreken in trainer Markus Weinzierl, die in oktober Tayfun Korkut opvolgde. In weerwil van geruchten liet Reschke zijn trainer weten dat hij zeker zaterdag nog op de bank mag plaatsnemen.