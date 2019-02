Kleine sneer Ricciardo richting Red Bull

Volgens de zevenvoudig racewinnaar was er niet één echte reden om te vertrekken, maar waren er meerdere kleine dingen die hem deden doen vertrekken. Hij noemde onder meer de crash met teamgenoot Max Verstappen in Azerbeidzjan. Ricciardo was niet te spreken over de manier waarop de teamleiding van Red Bull met dat incident omging.

Nico Hulkenberg (links) en Daniel Ricciardo (rechts) vormen komend seizoen het rijdersduo van Renault. Ⓒ AFP

„In mijn beleving deed ik weinig fout. Ik knalde op de achterkant van de auto van Max, maar ik denk dat de meeste mensen wel hebben gezien dat hij een dubbele actie maakte tijdens het verdedigen”, tekent de BBC op uit de mond van Ricciardo.

„ Daarvoor was er ook al even contact geweest en veel mensen vonden dat het gevecht te lang mocht doorgaan. Naar mijn idee heeft het team dat niet goed gedaan. Naderhand krijgen we allebei de schuld, maar voor mijn gevoel waren we niet allebei schuldig. Dat was wel een dingetje, al was het niet de deal-breaker.”

Ricciardo kijkt desondanks terug op een mooie tijd bij Red Bull. Hij kon het ook altijd goed vinden met Verstappen.

Het ongeluk van Daniel Ricciardo en Max Verstappen in Azerbeidzjan in beeld. Ⓒ Hollandse Hoogte

Een belangrijkere trigger om te vertrekken was het potentieel dat hij zag bij het fabrieksteam van Renault. Hij geeft Lewis Hamilton als voorbeeld. De Brit vertrok eind 2012 van het sterk presterende McLaren naar het nog kwakkelende Mercedes. In zijn tweede seizoen veroverde hij echter al de wereldtitel en inmiddels is hij met het Duitse team vier keer kampioen geworden. Zijn zegetotaal krikte hij van 20 op naar 73.

„Die stap van Lewis heeft me wel degelijk geïnspireerd. Als mij dat lukt met Renault, hoor je me zeker niet klagen.”

