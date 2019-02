Ten Hag: ’Vorm bestaat niet’

„Vorm bestaat niet”, zo stelde de oefenmeester tijdens de persconferentie in de Johan Cruijff ArenA. „Fysiek moet je fit zijn, dat zijn we, en dan kan de vorm er van de een op de andere dag weer zijn. Mits je met de juiste spirit aan een wedstrijd begint.”

Ten Hag verwacht dat dat wel goed komt en dat de Ajax-spelers getergd aan de aftrap verschijnen. „Real vormt een ongelooflijke uitdaging. Ze hebben de laatste drie edities van de Champions League-gewonnen. Dat daagt natuurlijk uit.”

Aan de mindere resultaten van de afgelopen weken wil Ten Hag niet te zwaar tillen. „Je wil het niet, maar het kan gebeuren. Geen enkele ploeg volgt continu een stijgende lijn. We hebben de problemen de afgelopen weken over onszelf afgeroepen. We waren gewoon niet honderd procent. De ene keer verdedigen we niet goed en tegen Heracles was de opbouw niet in orde. We zijn af en toe door de ondergrens gezakt.”

Het is goed mogelijk dat Ten Hag zijn elftal tegen Real door elkaar gaat schudden. Op de vraag of hij na de verliespartij bij Heracles Almelo van plan is om in te grijpen en te wisselen antwoordde hij bevestigend. „Dat is logisch. Ik moet oplossingen aandragen. Daar ben ik mee bezig geweest de afgelopen dagen.”

Het zou goed kunnen dat Tadic net als tijdens de Europese duels met Bayern München weer als inzakkende spits gaat spelen. „Het is gebleken dat dat een goede optie is”, aldus Ten Hag. „Maar zo zijn er meer. Zeker met gevaarlijke spitsen als Kasper Dolberg en Klaas-Jan Huntelaar. Dat kan ook werken.”

Ten Hag zal zich bij het formeren van zijn opstelling niet blind staren op de kracht van De Koninklijke. „Ze hebben een goed plan en daar moeten we op inspelen, maar we gaan niet alleen naar Real kijken. We moeten ook ons eigen spel spelen, dat is ontzettend belangrijk. Real zit momenteel in een betere fase dan ten tijde van de loting. Je ziet dat er vooruitgang in hun spel zit. Maar tot nu toe beleven wij een fantastisch Europees seizoen en daar willen we een vervolg aan geven.”