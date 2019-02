Ten Hag: ’Neres is een vechter’

De Braziliaan was eerder dit seizoen één van de uitblinkers van de Amsterdammers in de poulewedstrijden Bayern München en Benfica.

De oefenmeester sprak wel lovende woorden over de buitenspeler, die afgelopen zaterdag tijdens de verliespartij bij Heracles Almelo (1-0) negentig minuten op de bank zat. Een week eerder was hij tegen VVV-Venlo (6-0) als invaller nog goed voor een goal en twee assists.

„David is fit, ambitieus en gemotiveerd. Hij is een vechter en die spirit zal hij ook zeker op het veld laten zien. Ik ben ervan overtuigd dat hij een belangrijke speler voor ons is en dat zal hij ook blijven. Hij zal zeker een bijdrage leveren om te realiseren wat wij nastreven.”

