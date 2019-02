Ritsma roept ISU op om te kijken naar F1

Innovaties als de teamsprint („Een Peppie & Kokkie-onderdeel.”) vindt de voormalig schaatser grote onzin. Evenals het feit dat de ISU met ingang van het seizoen 2020/2021 de drie aparte WK’s (allround, sprint en afstanden) tot één kampioenschap transformeert.

„De huidige veranderingen baren me zorgen”, stelt de zesvoudig wereldkampioen (vier keer allround plus 1500 en 5000 meter WK afstanden). „We zijn bezig om het schaatsen kapot te maken. De ISU maakt het steeds ingewikkelder. Ik zou zeggen: houd het simpel. Het schaatsen is een sport die leunt op het verleden, daar haalt het ook zijn kracht uit.”

Ritsma denkt dat de schaatssport meer gebaat is bij een upgrade van de World Cup. Tegenwoordig is dat een bijnummer, waar schaatsers te pas en te onpas voor afzeggen, omdat het niet in hun trainingsschema past.

„Ze moeten de WK afstanden afschaffen en de World Cup belangrijker maken. Maak degene die aan het einde van het seizoen de meeste punten heeft verzameld wereldkampioen. Net als in de Formule 1. Dan is het een heel seizoen spannend”, aldus Ritsma.

De WK afstanden staan sinds 1996 jaarlijks op het programma. Sinds de Winterspelen van 2002 in Salt Lake City werd het toernooi in olympische seizoenen geschrapt.