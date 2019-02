Pelé looft overleden Banks: ’Hij kon toveren’

De twee zijn sinds 1970 voor altijd met elkaar verbonden. Een fabelachtige redding op een kopbal van Pelé op het WK destijds in Mexico maakte Banks wereldberoemd. Het leverde hem de bijnaam The Banks of England op.

„Men praat nog over die redding”, zegt Pelé. „Ik begrijp heel goed waarom. Het was de beste save die ik heb gezien in al die duizenden wedstrijden die ik heb gespeeld. Tot op de dag van vandaag begrijp ik niet dat die bal er niet inging.”

„Ik raakte de bal perfect en stond al te juichen”, vervolgt Pelé. „Ik wist zeker dat het een doelpunt ging worden. Uit mijn ooghoek zie ik ineens een soort van blauw fantoom opduiken. Het was Banks en ik had geen idee waar hij vandaan kwam. Wat hij deed was onmogelijk.”

Pelé heeft er nooit om getreurd dat de bal er niet inging. „Die actie was het begin van onze vriendschap. Met pijn in mijn hart neem ik vandaag afscheid van hem.”

Banks is 81 jaar geworden. Hij was de keeper die met het Engelse elftal in 1966 de wereldtitel veroverde en werd liefst zes keer uitgeroepen tot beste keeper van de wereld.

Banks begon zijn carrière in 1953 bij Chesterfield, maar maakte furore bij Leicester City. Hij keepte acht seizoenen voor die club en stond twee keer in de finale van de FA Cup. In 1967 stapte hij over naar Stoke City. Daar was hij de vedette van de ploeg, maar eindigde ook zijn profcarrière op dramatische wijze. In oktober 1972 raakte hij aan één oog blind door een verkeersongeval. Zijn zicht was te slecht om nog op het hoogste niveau te keepen.

In 1977 maakte hij plotseling toch een rentree bij de Amerikaanse club Fort Lauderdale Strikers.

Zijn familie maakte via Stoke City het overlijden bekend. Banks speelde 549 competitiewedstrijden en 73 interlands.