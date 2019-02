Pochettino gelooft ook zonder Rose in kansen

De Engelse linksback moest zich in de laatste competitiewedstrijd tegen Leicester City (3-1) kort voor tijd laten vervangen vanwege een blessure. „Danny zal zeker niet kunnen starten. We onderzoeken op de dag van de wedstrijd of hij mogelijk wel op de bank kan zitten”, zei manager Mauricio Pochettino.

De Spurs moeten het zeker stellen zonder hun Engelse topduo: topschutter Harry Kane herstelt van een enkelblessure, middenvelder Dele Alli is vanwege een hamstringkwetsuur afwezig. Beiden hebben inmiddels wel de training voorzichtig hervat. Verdediger Ben Davies ontbreekt vanwege een liesblessure. Tottenham heeft spits Vincent Janssen niet ingeschreven voor de Champions League. Eric Dier en Erik Lamela zijn na fysieke problemen weer inzetbaar voor Pochettino.

„We treffen een topploeg, die bovenaan staat in Duitsland”, zei de Argentijnse trainer van de Spurs. „Maar wij geloven dat we iedereen kunnen verslaan.” Ook zonder Kane en Alli bleef de ploeg uit Londen de afgelopen weken winnen in de Premier League, waarin het op vijf punten van Manchester City en Liverpool staat. „Wij zijn het team dat sinds begin december het beste presteert. Dat zegt genoeg over deze groep.”

Dortmund is zonder aanvoerder Marco Reus, Julian Weigl, Paco Alcácer en Lukasz Piszczek (allen geblesseerd) naar Londen gekomen. Trainer Lucien Favre is hersteld van de griep en zit daarom op Wembley weer op de bank bij de Duitse club. Favre miste zaterdag het competitieduel met Hoffenheim (3-3).