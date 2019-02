Verbeek aan de slag bij Sparta

Verbeek, tot voor kort nog bondscoach van Oman, krijgt als uitvoerend bestuurslid de portefeuille technische zaken onder zijn hoede. Hij wordt het eerste aanspreekpunt voor manager technische zaken Henk van Stee en hoofd jeugdopleiding Dolf Roks.

Verbeek reikte afgelopen maand met Oman tot de tweede ronde van de Azië Cup, waarna hij zijn ontslag indiende. Hij zette daarmee ook een punt achter zijn trainerscarrière.

„Na 20 jaar trainer te zijn geweest in het buitenland is het wel genoeg geweest”, zei Verbeek. „Het is een perfect moment om te stoppen.”

Voorzitter Leo Ruijs is blij met het binnenhalen van Verbeek. „Nu dit avontuur erop zit en hij gestopt is als trainer, heeft hij de mogelijkheid om onze club, die hij een warm hart toedraagt, voor langere tijd te ondersteunen als bestuurslid technische zaken.”

„We zijn dan ook verheugd om het bestuur nu te kunnen completeren. Na de eerdere terugkeer van Simon de Jong, die met zijn expertise en connecties ook veel inbreng heeft in de stadionontwikkeling, bestaat het bestuur nu uit de gewenste tien bestuursleden.”

Verbeek kwam als speler uit voor meerdere clubs, waaronder Sparta. Het bleek zijn laatste werkgever als speler. Op 25e jarige leeftijd moest hij stoppen met voetballen vanwege en versleten knie. Ook zijn broer en vader speelden voor de club.