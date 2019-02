Primeur voor Zwitserse skiërs op WK

Bij de landenwedstrijd bestaan alle teams uit twee vrouwen en twee mannen, die in een knock-outsysteem tegen elkaar uitkomen op een parallelslalom. Wendy Holdener haalde in de finale het eerste punt voor Zwitserland binnen door Katharina Liensberger te verslaan. Michael Matt en Katharina Truppe brachten Oostenrijk daarna aan de leiding door respectievelijk Daniel Yule en Aline Danioth voor te blijven, maar Ramon Zenhäusern besliste de finale in het voordeel van de Zwitserse ploeg door Marco Schwarz met duidelijk verschil te kloppen. In de kwartfinale en halve finale hadden de Zwitsers ook al op basis van de tijd gewonnen van respectievelijk Zweden en Duitsland.

De 27-jarige Zenhäusern bezorgde zijn land de enige nog ontbrekende wereldtitel. Alleen Oostenrijk heeft ook op alle elf onderdelen van de WK wel eens goud gewonnen.

Holdener, Zenhäusern en Yule haalden vorig jaar op de Winterspelen in Zuid-Korea voor hun land ook al de olympische titel binnen op dit teamnummer, dat sinds 2005 op het WK-programma staat. Duitsland won toen de eerste editie, Oostenrijk was daarna drie keer de beste. Bij het vorige WK, twee jaar geleden in Sankt Moritz, pakte de Franse ploeg voor de tweede keer de wereldtitel.