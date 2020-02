Robin Haase laat Belgische topper ontsnappen

De 32-jarige Haase doet al voor de twaalfde keer mee aan het hoofdtoernooi in Rotterdam en had dit jaar – gezien zijn bescheiden ranking – een wildcard nodig. De drie jaar jongere Goffin won zes van de zeven voorgaande ontmoetingen met Haase en stapte dus ook daarom als favoriet de baan op.

Maar vanaf het eerste punt liet Haase zien dat hij beter kan tennissen dan zijn ranking doet vermoeden. Hij speelde agressief en slim, daarbij ook dankbaar profiterend van wat ongebruikelijke Belgische missers aan de andere kant van het net. Een break op 4-3 leverde Haase de winst in de eerste set op: 3-6.

In set nummer twee zette Goffin de toon met een break in de vierde game (1-3). Maar de vliegensvlugge Belg verzuimde dit succesje te verzilveren want hij speelde vervolgens een hele slechte servicegame waardoor de sterk serverende Haase gelijke tred kon houden (3-3, 4-4, 5-5, 6-6). In de tiebreak speelde Haase beslist niet slecht, maar kon hij de beslissende punten net niet scoren: 7-6 (5)

Deze tegenvaller dreunde door in de derde set, want de Nederlander – die in Rotterdam zelden echt fanatiek door het publiek wordt gesteund – leverde meteen zijn eerste servicegame in. Inmiddels had de doorgaans degelijke Belg besloten om weinig cadeautjes meer uit te delen waardoor ook de laatste Nederlander in het enkelspel werd uitgeschakeld, al kreeg Haase nog wel een breakpoint in de laatste servicegame van Goffin: 6-4. Gisteravond had landgenoot Tallon Griekspoor de openingsronde ook al niet overleefd.

Haase mag zich nu concentreren op het dubbelspel met de Italiaan Fabio Fognini. Goffin speelt in de tweede ronde tegen het Italiaanse talent Jannik Sinner (ranking 79). Die kreeg in zijn eerste ronde vrije doorgang omdat tegenstander Rady Abot uit Moldavië verstek liet gaan wegens ziekte.