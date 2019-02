Barcelona wil vaker in het buitenland spelen

Het was al de bedoeling dat Barcelona dit seizoen in de Amerikaanse stad Miami zou voetballen tegen Girona, maar dat ging niet door omdat teveel partijen daar tegen waren. ,,Als we willen dat La Liga een sterke competitie is, dan moeten we zulke wedstrijden in het buitenland spelen'', zei Bartomeu bij de BBC.

De organisatie van La Liga sloot vorig jaar een lucratief contract met sport- en mediamultinational Relevent. Onderdeel daarvan is dat ieder seizoen minimaal één Spaans competitieduel in Noord-Amerika wordt gespeeld. ,,Als we La Liga willen promoten, dan moeten we jaarlijks drie wedstrijden in het buitenland spelen. Eén in Amerika, één in het Midden-Oosten en één in Azië', aldus de voorzitter van Barcelona. ,,We moeten dichter bij onze fans komen.''

De Spaanse voetbalbond en de spelersvakbond zien niets in de 'buitenlandse' competitiewedstrijden. Daardoor ging het geplande duel in Miami tussen Barcelona en Girona ook niet door.