Courtois ziet Ajax niet als tussendoortje

„We hebben spelers die weten hoe je een finale moet halen en winnen”, zei de Belgische doelman. „Maar goed, het moet stap voor stap. Eerst moeten we Ajax uitschakelen.”

De keeper van Real Madrid benadrukt dat Ajax woensdagavond geen tussendoortje is voor zijn ploeg in een maand met drie wedstrijden tegen Barcelona en een beladen stadsderby tegen Atlético Madrid. „Ajax heeft een goede ploeg met ervaren spelers als Tadic en Blind en talenten als De Jong en De Ligt. Dat hebben we tegen Bayern München gezien. Tegen Feyenoord, Heerenveen en Heracles hebben ze fouten gemaakt. Maar dat was ook pech. Dat kan een keer gebeuren.”