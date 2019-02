Solari: ’Mooie herinneringen aan de ArenA’

De Argentijn, opvolger van de eind oktober ontslagen Julen Lopetegui, heeft de Spaanse grootmacht weer in vorm gekregen. Karim Benzema scoort aan de lopende band, Luka Modric schittert als vanouds op het middenveld en Sergio Ramos heerst achterin.

Bekijk ook: Courtois ziet Ajax niet als tussendoortje

„Ik hoop dat de mensen woensdag ook na het duel met Ajax met respect over ons praten”, zei Solari voor de training van zijn ploeg in de Johan Cruijff ArenA. „We zijn nog in de race om drie prijzen die we stuk voor stuk graag willen pakken. We zullen Ajax echt niet onderschatten.”

ArenA

Solari mist de geblesseerde middenvelders Marcos Llorente en Isco. De 32-jarige Ramos staat voor zijn zeshonderdste wedstrijd voor Real. Alleen Manuel Sanchis (710 duels), Iker Casillas (725) en Raúl Gonzalez (741) speelden meer duels voor de ’Koninklijke’. „Hij is een geweldige speler en heeft een prachtig karakter”, zei Solari over Ramos. „Ik hoop dat hij nog heel vaak voor ons in actie komt.”

De oefenmeester eindigt met een klein cliché: „Deze club heeft geweldige herinneringen aan de ArenA en die Champions League-winst. Hopelijk kunnen we morgen weer iets moois neerzetten.”