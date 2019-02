Bertens herstelt zich knap in Doha

Nadat de de 27-jarige Westlandse de eerste set met 6-0 had verloren van Camila Giorgi, trok ze de partij toch naar zich toe. Bertens bleek uiteindelijk met 7-6 en 6-4 te sterk voor de Italiaanse.

De eerste set verloor Bertens, de nummer acht van de wereld, kansloos in iets meer dan 20 minuten. In de tweede won ze bij 0-1 achter pas haar eerste game, om vervolgens in de tiebreak haar vijfde setpunt te benutten. In het beslissende bedrijf kwam ze met 3-0 voor, daarna met 3-4 achter, maar benutte ze bij 5-4 haar tweede matchpoint.

’Ik ben blijven knokken’

„Het mooie van deze partij was dat ik niet heb opgegeven”, zei Bertens. „Ik ben blijven knokken, hoe moeilijk het soms ook ging. Misschien was het niet mijn beste tennis wat ik heb laten zien, maar het is goed afgelopen. Ik ben zeer opgelucht.”

In de tweede ronde van het evenement in Qatar treft Bertens de Spaanse Carla Suárez Navarro. „Ook dat zal lastig worden”, blikte ze alvast vooruit.

Voor Bertens was het haar eerste optreden sinds ze ruim een week geleden het toernooi van Sint-Petersburg won. In Rusland versloeg ze in de finale de Kroatische Donna Vekic.