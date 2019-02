Education First wint ploegentijdrit Colombia

De formatie rond kopman Rigoberto Urán legde het parcours over 14 kilometer door Medellin als snelste af, in 15 minuten en 5 seconden. De Belgische ploeg Deceuninck - Quick-Step eindigde op 8 seconden als tweede, Team Sky van Chris Froome en titelverdediger Egan Bernal gaf 10 seconden toe.

Urán start woensdag in de oranje leiderstrui. ,,Dit voelt als het winnen van een etappe in de Tour de France'', zei de 32-jarige Colombiaan, die vorig jaar als derde eindigde achter zijn landgenoten Bernal en Nairo Quintana.

De 22-jarige Bernal maakte daarna als debutant ook grote indruk in de Tour de France, waarin hij als knecht fungeerde van Geraint Thomas en Froome. In de komende Giro d'Italia is de Colombiaan kopman van Sky en daarmee concurrent van Tom Dumoulin.