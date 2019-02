Kluivert op de bank bij AS Roma

De 19-jarige aanvaller start om 21.00 uur in het Stadio Olimpico op de bank. Trainer Eusebio Di Francesco kiest voorin voor Nicolò Zaniolo en Stephan El Shaarawy naast spits Edin Dzeko.

Rick Karsdorp ontbreekt vanwege een spierblessure in de Romeinse selectie. De oud-Feyenoorder wordt rechts achterin vervangen door Alessandro Florenzi. Karsdorp had de afgelopen weken juist een basisplaats veroverd. Kluivert moet het doorgaans doen met invalbeurten, al begon de oud-speler van Ajax in de groepsfase van de Champions League in drie van de zes wedstrijden in de basis. Hij scoorde bij zijn debuut tegen Viktoria Pilsen (5-0).

De Zweedse keeper Robin Olsen blijkt niet fit genoeg om te spelen bij AS Roma. Hij wordt onder de lat vervangen door Antonio Mirante.