Cardiff betaalt transfersom Sala als dat contractueel moet

„Als uit het contract blijkt dat wij 20 miljoen euro moeten betalen, dan doen we dat.

Cardiff nam de Argentijn afgelopen maand over van Nantes, maar voordat hij speelde in Wales vond Sala de dood bij een vliegtuigcrash boven Het Kanaal.

Of Cardiff City ook daadwerkelijk 20 miljoen aan Nantes schuldig is, staat volgens Dalman echter niet vast. „Dat moet nog heel goed worden uitgezocht. Daar zijn we nu mee bezig. Als voorzitter ben ik uiteraard verplicht de belangen van Cardiff te verdedigen. Zo gauw er meer duidelijk is, gaan we met Nantes om de tafel.”

