Zeer gul gebaar Ziyech

De inmiddels oud-voetballer De Kogel moest zijn profcarrière noodgedwongen beëindigen nadat hij vorig jaar zomer zwaargewond raakte bij een auto-ongeluk op Malta. Op maandagavond speelden Jong FC Utrecht en Go Ahead Eagles tegen elkaar in de Eerste Divisie (hij speelde voor beide clubs, red) en kreeg een cheque van 24.000 euro overhandigd. Na de wedstrijd kreeg hij ook nog eens hulp uit een verrassende hoek.

Want Ziyech blijkt De Kogel opgebeld te hebben na de wedstrijd. „Hij vertelde me dat hij het heel erg vond wat er met mij is gebeurd en dat hij het bedrag wilde aanvullen, zodat ik door kan met mijn toekomst. Ziyech is niet alleen de beste speler van de Eredivisie, maar ook iemand met een heel groot hart. Met dat bedrag kan ik weer kosten betalen om advocaten in te huren zodat het juridisch proces op Malta beter gaat verlopen. Ik ben Hakim daar eeuwig dankbaar voor. Dit zal ik mijn leven lang bij me dragen”, zegt hij voor de camera van de NOS.

De Kogel toonde zich na de wedstrijd geëmotioneerd door alle support. „De mooie woorden die iedereen heeft gesproken voel je binnenkomen. Het is een dubbel gevoel, want je staat natuurlijk liever op een andere manier in het middelpunt. Maar het is fantastisch wat er voor mij is georganiseerd. Dit is een mooi steuntje in de rug en het helpt me om verder te gaan met mijn leven. Ik wil daar iedereen voor bedanken.”