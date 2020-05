Verrassingsbezoek FC Utrecht aan WKZ

Het werd een emotionele maar tegelijkertijd feestelijke ontmoeting. Voorafgaand aan het optreden van goochelaar en illusionist Crazy Harder werd Amber op de IC vanuit een hoogwerker begroot door haar opa, die zij voor het eerst sinds twee maanden weer kon zien. Door de corona-crisis was dat niet eerder mogelijk.

Daarna was het de beurt aan Crazy Harder, die vanuit de hoogwerker de kamers afging. Hij vertoonde aan de zieke kinderen al zijn magie en grappen. Ook Tiger, de mascotte van FC Utrecht bracht op gepaste afstand een knuffel aan de kinderen.

De betaald voetbalclub uit de Domstad heeft al jarenlang een warme relatie met het WKZ, waarbij de spelers en staf ieder jaar een bezoek brengen aan zieke kinderen met onder andere een heuse Kidspersconferentie. Andersom worden de kinderen uitgenodigd om thuiswedstrijden van de FC bij te wonen. Afgelopen jaar werd er in het WKZ ook een FC Utrecht skybox geopend. Daarmee kunnen kinderen van het WKZ even vergeten dat ze ziek zijn. Ze kunnen er gamen, ontspannen of genieten van een voetbalwedstrijd.