Ook Old Trafford herdenkt overleden Sala

Een minuut stilte op Old Trafford als eerbetoon voor de overleden Sala. Ⓒ REUTERS

Op Old Trafford is voor het Champions Leaguetreffen tussen Manchester United en PSG een minuut stilte in acht genomen als eerbetoon aan de Argentijnse voetballer Emiliano Sala. Ook bij AS Roma en FC Porto, eveneens in de Champions League, hielden de voetballers een minuut stilte.