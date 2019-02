Wereldkampioene twijfelt over ’Vlaanderen’

Dat zegt de Nederlandse wielrenster tegen De Stentor. Van der Breggen rijdt van 17 tot en met 24 maart de achtdaagse mountainbikewedstrijd ’Cape Epic’ in Zuid-Afrika. Daarin vormt ze een duo met haar Deense ploeggenote Anikka Langvad die de wedstrijd al vier keer won. Van der Breggen is alvast enthousiast over haar deelname: „Dit heb ik nog nooit gedaan, maar ik kan er niet op wachten.”

Door haar deelname zal Van der Breggen hoogstwaarschijnlijk haar titel in de Ronde van Vlaanderen niet verdedigen. ’Vlaanderens mooiste’ wordt op zondag 7 april gereden, twee weken na het einde van de Cape Epic. „Ik verwacht dat ik even tijd nodig zal hebben om van de Cape Epic te herstellen, daarom denk ik dat de Ronde van Vlaanderen niet in mijn programma past”, zegt Van der Breggen.

Omloop

Wie Van der Breggen in de regenboogtrui wil bewonderen zal naar de Omloop Het Nieuwsblad moeten op 2 maart. Dat is de eerste wegwedstrijd die Van der Breggen zal rijden in 2019.

Verder rijdt de Nederlandse wereldkampioene ook de Ardense klassiekers en mikt ze op het WK in Yorkshire om haar titel te verdedigen. Over haar deelname aan de Giro zal ze na het voorjaar een beslissing nemen.