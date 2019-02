Daarbij gaan zij dieper in op de ongelukkige uitspraak van trainer Erik van Hag over ’vorm bestaat niet’ en wordt er uitgebreid gesproken over de problemen waarmee Ajax te kampen heeft.

Wat kunt u zoal verwachten in de voetbalpodcast?

’Uitslaande brand dreigt bij Amsterdammers’

’Flow van eerste seizoenshelft keert niet meer terug’

’PSV is veel meer een eenheid dan Ajax’

’Ajax pakt sterspelers met fluwelen handschoenen aan’

’Gaat het publiek zich tegen de ploeg keren?’

’Real krijgt heel ander Ajax te zien’

Beluister hier ook de voetbalpodcast, met tevens de voorgaande uitzendingen, over o.a. ’de discussies rond de VAR’ en ’bonje in de kleedkamer van Ajax’.