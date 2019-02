Zaniolo neemt AS Roma op sleeptouw

Het leek er lange tijd op dat beide ploegen het belangrijker vonden de nul te houden dan te scoren. De beste kans voor rust was voor AS Roma. Edin Dzeko schoot keihard op de paal.

Het duurde bijna een uur voordat de Portugezen hun eerste echte kans kregen. Een kopbal van Danilo ging maar net voorlangs. Twintig minuten voor tijd was het dan eindelijk toch raak in Stadio Olimpico. Met een lage schuiver schoot Nicolò Zaniolo voor het eerst raak. Zes minuten later tekende het 19-jarige talent van AS Roma ook voor de tweede treffer van de avond. Via invaller Adrián López deed FC Porto snel wat terug: 2-1.

Verdediger Pepe van FC Porto probeert de bal weg te koppen. Ⓒ AFP

Kluivert op bank

Justin Kluivert mocht vlak voor tijd nog even invallen bij AS Roma. Trainer Eusebio Di Francesco had doelpuntenmaker Zaniolo de voorkeur gegeven boven de oud-Ajacied.

Rick Karsdorp ontbrak in de selectie van AS Roma. De Nederlandse verdediger kampt met een spierblessure.

Makkelie

Scheidsrechter Danny Makkelie had in Rome de hulp van de VAR, nieuw in de Champions League, niet nodig. In de eerste helft was er wel even contact met Pol van Boekel, de man achter de tv-schermen, maar Makkelie hoefde niet in actie te komen na een ongelukkige handsbal van Pepe.