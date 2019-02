Gehavend PSG doet goede zaken op Old Trafford

De Mancunians, die onder leiding van Ole Gunnar Solskjaer schier onklopbaar zijn geworden, wisten dat er kansen lagen tegen PSG, omdat de Parijzenaren het onder anderen moesten doen zonder Neymar én Cavani.

De eerste serieuze doelpoging kwam van de linkervoet van de uitgefloten Angel Di María. Zijn inzet zeilde rakelings naast het doel, waarbij United-keeper David De Gea de bal nog leek aan te raken. Toch speelde de ploeg van Solskjaer in de beginfase vooral op de helft van de Fransen. Tot grote kansen leidde dit niet, waardoor doelman Gianluigi Buffon (41) nog niet in actie hoefde te komen. De Italiaanse oude vos debuteerde op 17 september 1997 in de Champions League. Ter vergelijking: Roger Federer had zijn debuut nog niet gemaakt op de ATP-tour en de laatste Elfstedentocht werd eerder dat jaar in januari voor het laatst verreden.

Marquinhos maakt een overtreding op Paul Pogba. Ⓒ AFP

Kimpembe

De allerbeste kans was dan ook in de 28e minuut voor Kylian Mbappé, maar zijn inzet ging naast het doel van De Gea. Waarschijnlijk had de VAR-van-dienst deze treffer niet door laten gaan, wegens buitenspel. De eerste helft bevatte vooral veel stevige duels, waardoor gele kaarten niet achterwege gelaten konden worden. Zo ook bij een duel tussen Di María en Ashley Young, waarbij eerstgenoemde hardhandig de hekken in werd geduwd. Young ontsnapte hier aan zijn tweede gele kaart.

Di Maria werd de hekken ingeduwd. Ⓒ REUTERS

Mbappé kopte vlak na rust knap op doel, maar weer was daar De Gea. Uit de corner was er echter geen houden meer aan voor de Spaanse sluitpost. Want uit de corner daaropvolgend mocht Presnel Kimpembe geheel vrijstaand de 0-1 binnentikken.

Kimpembe was in de eerste 45 minuten een opvallende verschijning, want die speelde niet zijn beste partij. Hij solliciteerde dan ook nadrukkelijk naar een tweede gele kaart.

De Gea

Twee minuten na de openingstreffer mocht Dani Alves aanleggen - weer vanuit een corner - maar zijn inzet ging - weliswaar aangeraakt tussendoor - rakelings naast. United ontsnapte aan een 0-2 achterstand, maar dat duurde niet lang. Bij een uitstekende counter van de Parijzenaren bleek Mbappé een prima eindstation: 0-2.

De equipe van Solskjaer kon eigenlijk simpelweg geen potten breken, terwijl PSG op de counter levensgevaarlijk was. De Gea moest na de 0-2 tot twee keer toe handelend optreden om erger te voorkomen.

In de slotfase kreeg Paul Pogba zijn tweede gele kaart na een charge op Dani Alves en mocht hij dus inrukken. De Franse wereldkampioen mist de return in Parijs. En misschien ook illustratief voor de wedstrijd: United kwam de gehele wedstrijd een stap te laat.