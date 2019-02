Slutsky: ’Ik ben best dik, vuur die pijlen maar op mij af’

Vitesse-trainer Leonid Slutsky hoopt zaterdag weer eens een ereronde te lopen voor eigen publiek met een overwinning op zak. Ⓒ Hollandse Hoogte

ARNHEM - Met een fietstochtje op de mountainbike in de bosrijke omgeving van Papendal probeerde Vitesse-trainer Leonid Slutsky gisterochtend de negativiteit van zich af te schudden. Na de valse herstart in 2019 richten de pijlen zich meer en meer op de Russische trainer, die er onvoldoende in slaagt de spelers naar vermogen te laten presteren.