Lobby voor schaken op Spelen

Een eerdere poging om schaken op het programma van Tokio 2020 te krijgen mislukte, maar nu richt de FIDE zich op de Spelen van Parijs in 2024. De lobby startte dinsdag in de Franse hoofdstad, in het bijzijn van de mondiale schaakbaas Arkadi Dvokovitsj.

De Rus denkt dat 'zijn' sport goede kans heeft om in Parijs te debuteren op het mondiale sportevenement. Bij de Olympische Spelen van 2000 in Sydney was schaken een demonstratiesport. De FIDE benadrukt dat meer dan 600 miljoen mensen in de wereld schaken en dat 189 landen lid zijn van de federatie. Niet de 'traditionele' manier van schaken, maar de snelle vormen (rapid en blitz) staan op de nominatie voor Parijs 2024.