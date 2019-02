Spoedcursus VAR bij UEFA

Jaap Uilenberg (inzet) heeft een goed gevoel over de invoering van de VAR in de Champions League. Het Europese cluboernooi volgt daarbij het voorbeeld van de Eredivisie, met op de grote foto de veelbesproken Pol van Boekel tijdens FC Utrecht-PSV. Ⓒ Hollandse Hoogte en ANP

AMSTERDAM - Jaap Uilenberg (68) krijgt vanavond (t)huiswerk van de Europese voetbalbond. Het Nederlandse lid van de scheidsrechtercommissie van de UEFA bekijkt in Twente Ajax-Real Madrid op tv en rapporteert hoe de Video Assistant Referee wereldwijd bij de televisiekijkende voetballiefhebbers overkomt. „Dankzij de VAR is de Champions League sinds gisteren weer een stukje eerlijker”, aldus Uilenberg, die beaamt dat het voorbereiden van de scheidsrechters en de VAR’s een spoedklus was.