AS Roma koestert zijn nieuwe held

„Hij is nu al een grote voetballer en hij zal een groot kampioen worden”, zei aanvoerder Daniele De Rossi. „Voor een jongen van zijn leeftijd is hij fysiek enorm sterk en hij combineert dat met een geweldige techniek.”

Zaniolo kreeg van trainer Eusebio Di Francesco de voorkeur boven Justin Kluivert. De Italiaanse tiener, die de afgelopen weken in de Serie A al drie keer scoorde, stal de show in het Stadio Olimpico met twee treffers na rust. „Ik ga deze avond nooit vergeten”, zei Zaniolo. „Het was heel emotioneel om mijn doelpunten te vieren met de ’Curva Sud’. Jammer van die tegentreffer van Porto, maar we zullen keihard werken om deze klus in Portugal af te maken.”

Bekijk ook: Zaniolo neemt AS Roma op sleeptouw

Volgens De Rossi zijn de kansen nu 51 tegen 49 procent, in het voordeel van zijn club. „Met deze uitslag kunnen we er nog niet gerust op zijn.” De Portugese verdediger Pepe is vol vertrouwen voor de return over drie weken in het Estádio do Dragão. „In ons eigen stadion, voor onze eigen fans, kunnen we dit omdraaien.”