Uilenberg: ’In het stadion beelden tonen? Niet doen!’

„Stel je voor dat het penaltymoment voor FC Utrecht, in de laatste minuut van FC Utrecht-PSV, in het stadion was vertoond. En de beslissing was – net zoals nu – ten onrechte ’geen penalty’ geweest, dan was de boosheid op de tribunes niet te overzien geweest. Discutabele situaties mogen van de UEFA nu sowieso niet worden getoond. En VAR-beslissingen zijn nu eenmaal soms discutabel. Beelden tonen? Niet doen! In Italië denkt men er ook over na om het wel te doen. Maar dat kan écht niet bij alle situaties. Kijk maar naar afgelopen zondag”, aldus de tukker.

„Het botst met mijn gevoel altijd transparant te zijn, maar we zijn gewoon nog niet zover. Het zal er wel een keer van komen, maar dan zullen er voorwaarden aan moeten worden verbonden én extra veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen.”

