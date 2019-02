IJskoningin Schulting: ’Dit is echt bizar’

Suzanne Schulting lijkt dit seizoen alles naar haar hand te zetten waar ze haar zinnen op heeft gezet. Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE & EPA

HEERENVEEN - Ze is de onbetwiste ijskoningin van de shorttrackwereld. Suzanne Schulting, 21 jaar jong pas, rijgt deze winter de prijzen aaneen. Haar seizoen is eigenlijk al geslaagd met het behalen van de Europese allround-titel in Dordrecht en zes individuele gouden plakken in de World Cups. De drang om op 8, 9 en 10 maart wereldkampioen te worden in het Bulgaarse Sofia, is echter onverminderd groot bij de olympisch kampioen op de 1000 meter.