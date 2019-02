’Het was moeilijk en fijn om Sjinkie te zien’

„Het was fijn om Sjinkie op te zoeken na alles wat er is gebeurd”, doelde ze op het vreselijke ongeval dat Knegt vlak voor de EK in Dordrecht trof. Bij het aansteken van zijn houtkachel liep hij over heel zijn lijf brandwonden op, waar hij nog altijd voor in het Martini-ziekenhuis in Groningen verblijft.

„Het was ook best even moeilijk, omdat hij natuurlijk niet zijn ’normale’ uiterlijk had door die wonden. Wel was het prettig dat hij als persoon nog steeds dezelfde was. We hebben over de app regelmatig contact en hij heeft me ook wel wat adviezen gegeven als ik daar met het oog op een wedstrijd om vroeg. Of hij weer terug gaat komen op zijn oude niveau? Als het aan zijn drive ligt, zeker weten.”

