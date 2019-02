Mbappé: ’Het ging me best goed af’

„Natuurlijk, Neymar is superbelangrijk en Cavani is van fundamenteel belang voor ons. Maar voetbal wordt op het veld gespeeld, dat hebben we vandaag laten zien”, zei Mbappé, die zich had gestoord aan de verhalen dat zijn club angstig zou zijn door de afwezigheid van de twee geblesseerde aanvallers. „Wees niet bang, want wij zijn ook goed.”

De 20-jarige Fransman moest het op Old Trafford voorin alleen uitzoeken. „We speelden in een nieuw systeem, met heel veel middenvelders en weinig aanvallers. Dat was even wennen. De trainer zei vooraf al dat ik de bal niet zo vaak zou krijgen als normaal. Ik moest me niet te ver laten terugzakken, maar juist in de ruimte achter hun verdediging duiken. Dat ging me best goed af.” Mbappé maakte de tweede treffer van PSG op aangeven van Angel Di Maria, die ook al de 0-1 van Presnel Kimpembe had voorbereid.

