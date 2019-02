Griekspoor: ’Kom uit Amsterdam, maar kan beter hier komen wonen’

„Ik kom uit Amsterdam, maar ik denk dat ik in Rotterdam moet gaan wonen”, grapte de 22-jarige Noord-Hollander, die op de wereldranglijst op de 211e positie staat. Chatsjanov is de mondiale nummer elf.

„Het geloof was er vanaf het begin, hij was misschien ook niet in topvorm”, aldus Griekspoor, die de eerste set aan Chatsjanov moest laten en daarna hard toesloeg: 3-6 6-3 6-2. „Hij gaf in het begin veel druk. De tweede set speelde ik iets agressiever en ik bleef steeds langer in de rally.”

Griekspoor verloor vorige week nog in de tweede ronde van een challengertoernooi in Boedapest. Daarna kreeg hij een telefoontje van Richard Krajicek, toernooidirecteur in Ahoy. Griekspoor mocht op de wildcard van Robin Haase meedoen. Haase werd, vanwege meerdere afzeggingen van hooggeplaatste spelers, namelijk direct tot het toernooi toegelaten.

„Ik zou willen dat ik dit elke week kon”, aldus de in Haarlem geboren Griekspoor. „Waar het aan ligt dat het nu wel lukt? Zeg jij het maar. Ik speel natuurlijk voor thuispubliek, dat speelt zeker mee.”

De tennisser hoefde niet lang na te denken over het antwoord op de vraag welke zege hij indrukwekkender vond, die van vorig jaar op Wawrinka of deze op Chatsjanov. „Deze is mooier. Wawrinka was toen na blessures net een beetje op de weg terug. Met Chatsjanov was dat niet het geval.”