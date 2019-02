Ten Hag trekt rookgordijn op

„Het is gebleken dat dit een goede optie is”, aldus Ten Hag, die deze tactiek onder meer bij Bayern München met succes toepaste, maar toch een rookgordijntje optrekt. „Met Kasper Dolberg of Klaas-Jan Huntelaar kan het ook ontzettend gevaarlijk zijn.”

Waar hij Neres in Almelo nog schoffeerde door hem negentig minuten op de bank te houden, lijkt hij nu een beroep op hem te doen. „David is heel ambitieus en gemotiveerd. Hij is een vechter en die spirit zal hij zeker op het veld gaan brengen. Hij is een belangrijke speler en zal dat ook blijven. Of David aan de linkerkant of rechterkant speelt, laat ik niet alleen van het meespelen van Marcelo bij Real Madrid afhangen. Ik kijk vooral naar mijn eigen ploeg.”

De snelheid van Daley Blind en Lasse Schöne – of eigenlijk het ontbreken daarvan – kan tegen het razendsnel omschakelende Real Madrid een achilleshiel zijn. Toch lijkt Ten Hag beide routiniers op te stellen. „We zullen heel goed georganiseerd moeten zijn, een plan moeten hebben en als team moeten spelen, willen we een kans maken.”