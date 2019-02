’VAR-discussie in Nederland is een zinloze’

Voormalig toparbiter Mario van der Ende pleitte daar vorige week in De Telegraaf tot twee keer toe voor. „Wij wijken als UEFA ook niet van het protocol van de IFAB (de spelregelcommissie van de FIFA) af. De discussie die nu in Nederland woedt over de eindverantwoordelijkheid bij de VAR te leggen, is een zinloze. Dat is absoluut niet aan de orde en gaat de komende tijd niet gebeuren”, aldus het lid van de scheidsrechterscommissie van de UEFA.

„Nederland is het enige VAR-land waar daarover wordt gezeurd. Het mág niet van de IFAB en je moet het ook niet willen, want de autoriteit van de scheidsrechter wordt daardoor aangetast. Het kan toch niet dat hij een penalty of een rode kaart geeft voor iets wat hij zelf niet heeft gezien? Dat geeft een heel onprettig gevoel. Op het WK heeft het met de scheidsrechter als eindverantwoordelijke ook prima gewerkt”, aldus Uilenberg.

„Natuurlijk kun je zeggen dat de VAR op afstand en dus zonder emotie moeilijke beslissingen kan nemen. Maar hoe vaak heb je nu zulke momenten als tijdens FC Utrecht-PSV dat de scheidsrechter (Pol van Boekel, red) tweemaal de verkeerde beslissing neemt? Het argument ’beslissen zonder emotie’ weegt voor mij niet op tegen het beschermen van de autoriteit, en voor de IFAB ook niet.”

