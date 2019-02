Solskjaer kijkt over zeperd tegen PSG heen

Daarna namen de bezoekers de wedstrijd in handen en eindigde het eerste duel in de achtste finales van de Champions League in een 2-0-zege voor de Franse sterrenploeg, die nota bene Neymar en Edinson Cavani miste. „Dit is het niveau waar wij naartoe willen”, concludeerde ManUnited-coach Ole Gunnar Solskjaer. „We hebben het nu vooral over een plaats bij de top vier in de Premier League. Dat is één ding, maar we willen naar de echte top.”

„PSG is wereldtop”, vervolgde de Noorse coach, de opvolger van de in december ontslagen José Mourinho. „Onze spelers zijn uiteraard teleurgesteld, maar ik denk ook dat ze weten dat we nog een stap moeten maken.” Solskjaer mag over de resultaten tot nu toe niet klagen. De nederlaag tegen PSG was pas de eerste in de twaalf duels dat hij op de bank zit bij United.

Solskjaer zag Anthony Martial en Jesse Lingard uitvallen met spierblessures en kon dat minder goed opvangen dan zijn collega Thomas Tuche. „Dat is ook hun kracht, de spelers die ze nog achter de hand hebben. Ook wij kijken uit naar versterkingen, al weten we ook dat er zo veel jong talent bij ons aan zit te komen. Nee, ik denk niet dat deze nederlaag een terugval inleidt. In de Champions League weet je dat het moeilijk wordt, het draait dit seizoen toch vooral om de Premier League.”

Bekijk ook: Gehavend PSG doet goede zaken op Old Trafford