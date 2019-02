Di Maria neemt wraak op fans United

In het seizoen 2014/2015 kwam Di Maria onder trainer Louis van Gaal één seizoen uit voor The Mancunians. Dat werd bepaald geen succes. Dat de man van 70 miljoen euro flopte in Manchester waren de fans niet vergeten.

Een groot gedeelte van Old Trafford vond het dan ook niet erg toen Di Maria in de eerste helft een lelijke smakkerd maakte. De Argentijn werd door Ashley Young onbeholpen tegen een hek geduwd.

Di Maria heeft een zwieperd gekregen. Ⓒ AFP

In de tweede helft nam Di Maria wraak. Bij zowel de treffer van Presnel Kimpembe als die van Kylian Mbappé tekende de ranke Zuid-Amerikaan voor de assist. PSG boekte een 0-2 zege en kan een plek in de kwartfinales van het miljoenenbal bijna niet meer ontgaan.

Di Maria, die ook nog een biertje naar zijn hoofd kreeg geslingerd, kon het niet laten om vervolgens zijn frustraties te uiten richting de supporters van United. Een duidelijk f*ck off was voor hen bestemd.