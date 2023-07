PSV op transfermarkt in ‘chasse patate’

Het paste wel bij de aanpak van de nieuwe trainer Peter Bosz, die de Eindhovense selectie de afgelopen week met pittige oefensessies aan zijn speelwijze en aanpak liet wennen. Ook passeerden er veel educatieve beelden van wedstrijden van Europese topclubs de revue zodat duidelijk is waar het met PSV naartoe moet.

Maar de stage zal toch vooral de boeken ingaan als het trainingskamp waarop smaakmaker Xavi Simons na een assist en een benutte penalty bij de 1-2 zege op Linz de Eindhovenaren de rug toekeerde. Bosz bleef er naar buiten toe stoïcijns onder. Maar de opvolger van Ruud van Nistelrooy zal toch hopen op wat meer activiteit de komende dagen op de transfermarkt, zeker nu technisch directeur Earnest Stewart na ziekte zijn werk weer heeft hervat.

Nieuwe gezichten

Voorlopig zijn Noa Lang en Ricardo Pepi de nieuwe gezichten. Uit de eigen jeugdopleiding kregen vooral aanvaller Isaac Babadi (18) en Tygo Land (17) de kans zich te laten zien. De laatste maakte vorig seizoen de overstap uit de jeugd van Heerenveen. Hij speelde nog geen minuut voor Jong PSV in de Eerste divisie. Babadi, de jeugdinternational met roots in Sierra Leone, kreeg vorig seizoen in dat team van de waarschijnlijk vertrekkende Adil Ramzi 21 keer een basisplaats. Makkelijk combinerend heeft hij veel potentie.

Tekst gaat verder onder de tweet

Op de transfermarkt lijkt PSV om in wielertermen te spreken in een chasse patate te zitten. De Eindhovense club wacht op de vele miljoenen die vrij komen door een transfer van Ibrahim Sangaré. Maar die is ondanks alle belangstelling nog niet weg. Dus is het even wachten voor PSV serieus werk kan maken van spelers als Aster Vranckx van VfL Wolfsburg, Charles de Ketelaere van AC Milan en Davinson Sanchez van Tottenham Hotspur.

De komst van een speler van het kaliber van de voormalig Ajacied lijkt in de defensie het meest noodzakelijk. Met Jarrad Branthwaite raakte de Eindhovense club zijn meest betrouwbare centrale verdediger kwijt. In die linie blijft het behoorlijk behelpen. Mauro Júnior ligt er wegens een knieblessure nog wel een paar maanden uit. Ook Armando Obispo en Fredrik Oppegard zijn voorlopig niet inzetbaar.

Haast geboden

Haast is geboden. PSV oefent nog tegen Eindhoven (woensdag) en Nottingham Forest (volgende week zondag). Dan dient de eerste serieuze klus zich aan. Op 4 augustus is Feyenoord tegenstander in de wedstrijd om de Johan Cruijff-schaal. Een paar dagen later is het eerste duel in de derde voorronde van de Champions League.

Twee jaar geleden ging PSV in de voorronde van de Champions League tegen Benfica onderuit met André Ramalho en Olivier Boscagli als centrale verdedigers. De combinatie Ramalho met Obispo was vorig jaar tegen Rangers ook al geen garantie voor succes. Bosz is gecharmeerd van Boscagli, die ook durft op te bouwen, maar wil er nog een sterke centrale verdediger bij. In die linie lijkt Shurandy Sambo, vorig seizoen verhuurd aan Sparta, een serieuze optie voor de rechtsbackpositie.

Op het middenveld is Joey Veerman een belangrijke gegadigde om bij vertrek van Sangaré de meest verdedigende middenvelder te worden. Vanuit die positie, met veel ruimte voor zich, kan hij het Eindhovense spel vorm geven. Tegen Augsburg speelde Veerman in de rug van de middenvelders Sangaré en Babadi. Aanvallend heeft PSV de minste problemen, maar dat was begin vorig seizoen met Cody Gakpo en Noni Madueke nog onder contract ook al zo.

Snelle vooractie Lang

Noa Lang had in de eerste oefenwedstrijd van PSV tegen Augsburg maar achttien minuten nodig om zich te onderscheiden. Met een vooractie op de linkerflank en een afgemeten voorzet op het hoofd van Luuk de Jong stond hij aan de basis van de eerste Eindhovense treffer.

Augsburg was al vroeg via Dion Beljo op voorsprong gekomen. De spits kreeg de bal na een sliding waarmee doelman Joël Drommel een Duitse doorbraak voorkwam. PSV slaagde er een groot deel van de 75 minuten in om Augsburg onder druk te zetten.

Eerste wedstrijd 1 x45 en 1 x 30 minuten: PSV – Augsburg 1-1 (1-1). 14. Beljo 0-1, 18. De Jong 1-1.

Opstelling: Drommel; Sambo (61. Land), Ramalho, Boscagli, Mwene; Sangaré, Veerman. Babadi; Bakayoko, De Jong (61. Van Duiven), Lang (61. Nassoh).

Bij PSV bleef Timo Baumgartl ook bij het tweede duel op de tribune. Hij is dicht bij een transfer naar Schalke 04. Bosz gaf een handvol jonge spelers de kans om aan de hand van Benitez, Teze, El Ghazi, Vertessen en Pepi minuten te maken. Met een schot in de korte hoek zorgde rechtsback Julian Kwaaitaal (18) voor een Eindhovense voorsprong. Walter Benitez keerde meteen na de rust een penalty die hij zelf door laat uitkomen had veroorzaakt.

Tweede wedstrijd ( 1 x 45, 1 x 30 minuten) PSV - Augsburg 1-0 (1-0). 30. Kwaaitaal 1-0

Opstelling: Benitez; Kwaaitaal, Teze, Van de Blaak, Van Aanholt; Comenencia, Van den Heuvel, Land (20. Til); El Ghazi, Pepi (59. Van Duiven), Vertessen.

Totaalscore: PSV - Augsburg 2-1.