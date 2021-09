Libero Myrthe Schoot gelooft in EK-medaille voor Oranje

Premium Sport

Verjongd Oranje komt tot bloei op EK

Wie dacht dat de verjongde Nederlandse volleybalploeg zonder Lonneke Sloetjes zou wegzakken in het Europese moeras had het mis. Dankzij de winst op Zweden staat Oranje vrijdag in de halve finale van het EK. Dat is nu al een betere prestatie dan twee jaar geleden, toen de kwartfinale het eindstation ...