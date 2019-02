Finidi George: ’Dan is Ajax kansloos’

De 47-jarige Nigeriaan liet op verzoek van Marca zijn licht schijnen over de heenwedstrijd in de achtste finales van de Champions League. „Als Real Madrid z’n niveau haalt, denk ik niet dat Ajax een kans heeft om te winnen”, vertelde de voormalig rechtsbuiten van de Amsterdammers. „Ajax heeft een goede ploeg, maar Real Madrid loopt over van de ervaring.”

Bekijk ook: Ten Hag trekt rookgordijn op

Bekijk ook: Courtois ziet Ajax niet als tussendoortje

De Afrikaan speelde van 1993 tot en met 1996 voor Ajax. In zowel 1995 als in 1996 stond hij in de basis tijdens de Champions League-finales tegen respectievelijk AC Milan (1-0 overwinning) en Juventus (verlies na strafschoppen).

Bekijk ook: Ajax wil slechte reeks tegen Real doorbreken

In 1996 maakte Finidi de overstap van Ajax naar Real Betis. In de jaren daarna speelde de frivole rechtsbuiten ook nog voor Ipswich Town en Real Mallorca. Zijn niveau van de Meer haalde de 62-voudig international zelden meer.

Ook Kiki Musampa, in 1996 basisspeler in de finale tegen Juventus, werd gevraagd naar zijn mening over Ajax - Real Madrid. „Real is op dit moment beter dan Ajax”, liet de voormalig Ajacied weten. „Er is altijd een mogelijkheid dat Ajax wint, maar Real verkeert in goede vorm.”