Verslagenheid in Turkije: international Ahmet Çalik (27) omgekomen bij verkeersongeluk

De Turkse voetbalwereld is in diepe rouw. Dinsdagochtend is volgens lokale media de achtvoudig international Ahmet Çalik omgekomen bij een verkeersongeluk. De verdediger is slechts 27 jaar oud geworden.