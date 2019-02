Griekse tennissensatie is gek op Holland en hagelslag

Stefanos Tsitsipas is één van de overgebleven toppers in Ahoy. De Griek, die op de Australian Open Roger Federer versloeg, speelt vanmiddag zijn eerste wedstrijd in Rotterdam. Ⓒ Foto EPA

ROTTERDAM - Genoeg gemopperd over wie er allemaal niet kwamen opdagen. Bij het jaarlijkse tennisfeestje in Rotterdam zijn echt nog wel een paar interessante gasten van de partij. Wat te denken van Stefanos Tsitsipas, die vanmiddag in actie komt in Ahoy. Deze Griekse godenzoon wordt wellicht net zo beroemd als Roger Federer of Rafael Nadal.