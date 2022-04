Xan de Waard ervaart dat goud niet altijd gelukkig maakt

Premium Voetbal

Spaanse media pakken uit met record vrouwenvoetbal in Camp Nou

Volle bak dinsdagavond in Camp Nou. Met -om precies te zijn- 91.553 toeschouwers was het duel tussen de vrouwen van FC Barcelona en die van Real Madrid voor een plek in de halve finale van de Champions League de best bezochte vrouwenwedstrijd ooit.