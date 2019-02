’Het lijkt dan of Frenkie een normale speler is’

De 36-jarige voormalig Ajacied is geschrokken van het optreden van de ploeg van Erik ten Hag tegen Heracles Almelo: 1-0 verlies. „Ik was wel een beetje in shock. Daar ging zo’n beetje alles mis. Als het dan misgaat, verwacht je dat er spelers opstaan, maar dat gebeurt helaas niet”, vertelt Van der Vaart in de ochtendshow van Radio 538.

„Soms heb je wel eens van die fases dat het lijkt alsof je niet kan voetballen, maar dan is het ook het beste om tegen Real Madrid te spelen. Twee maanden geleden zei iedereen: ’We maken kans.’ Nu hoopt iedereen dat het spannend blijft. Het is op zich wel lekker om in de underdogpositie te zitten, maar dat er wat moet gebeuren, is duidelijk.”

Net als heel Ajax heeft ook Frenkie de Jong, de man van 86 miljoen, het lastig. „Op hem komt ook een andere druk te liggen. Mensen gaan dingen van hem verwachten die hij eigenlijk nog niet kan. Dat gaat bij hem in het koppie zitten. Het blijft een jonge jongen (21) natuurlijk. Dan lijkt het ineens of hij een normale speler is”, zegt Van der Vaart.

Ten Hag zei dinsdag tijdens de persconferentie dat vorm niet bestaat. Daar is Van der Vaart het mee oneens. „Vorm bestaat wel degelijk. Dat heeft ook met vertrouwen te maken. Als er geen vertrouwen is, kan een bal geven over tien meter al heel lastig worden.”

In de Johan Cruijff ArenA wordt er woensdagavond om 21.00 uur afgetrapt bij Ajax - Real Madrid. Op 5 maart volgt de return in Bernabéu.