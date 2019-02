Duitse clubs verdienen 4,42 miljard euro

De in de DFL verzamelde clubs - 36 in totaal - komen over het seizoen 2017-2018 samen uit op een bedrag van 4,42 miljard euro. Dat betekent een stijging van 10 procent ten opzichte van het jaar ervoor. In tien jaar tijd is er sprake van een verdubbeling.

De clubs uit de Bundesliga hebben uiteraard veruit het grootste aandeel: 3,81 miljard euro. „Het Duitse professionele voetbal blijft zich positief ontwikkelen. Zeker door het huidige mediacontract dat voor het eerst op de balans is meegenomen”, lichtte Christian Seifert, baas van de Deutsche Fussbal Liga, toe.

„Digitalisering en globalisering zullen de komende jaren nieuwe kansen bieden.” De inkomsten uit mediarechten groeiden het afgelopen seizoen van 960 miljoen naar 1,25 miljard euro.