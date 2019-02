Mercedes toont nieuwe bolide Hamilton

De Duitse renstal toonde eerst foto’s van de fonkelnieuwe ’Silberpfeil’, kort daarna stapte de Fin Valtteri Bottas achter het stuur voor de eerste proefrondjes op circuit Silverstone. Hamilton zal ook nog achter het stuur kruipen.

Teambaas Toto Wolff zei bij de presentatie dat het team van nul begint in 2019. „De regels zijn substantieel gewijzigd, we moeten helemaal opnieuw beginnen en onszelf bewijzen. Een nieuwe titel is niet vanzelfsprekend”, aldus de Oostenrijker. Mercedes won de afgelopen vijf jaar niet alleen de wereldtitel bij de coureurs (vier keer Hamilton en één keer Nico Rosberg), maar ook de titel bij de constructeurs.

De opvallendste uiterlijke veranderingen aan de Formule 1-auto’s voor komend seizoen zijn de bredere voor- en achtervleugels. Die moeten ervoor zorgen dat de auto’s makkelijker kunnen inhalen.

De Formule 1 staat bij de onthulling toe dat de teams hun nieuwe auto’s even mogen uitproberen, maar van een echte test is geen sprake. De officiële testraces beginnen op 18 februari op het circuit van Barcelona. Het wedstrijdseizoen begint op 17 maart met de Grote Prijs van Australië in Melbourne.

Hamilton vond de nieuwe auto er prachtig uitzien. „Het is toch weer alsof je voor het eerst met iemand kennismaakt. Je wilt zo snel mogelijk van alles te weten komen, voordat je aan de gezamenlijke reis begint.”